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16:48 (мск), источник: Sputnik.by

Метательницей бытовой техники в Гродно заинтересовалось УВД

Жительница Гродно, которая в понедельник устроила переполох на улице Белые Росы, может быть привлечена к ответственности по КоАП.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники милиции дадут правовую оценку действиям девушки, которая выбрасывала вещи из окна 14-го этажа в Гродно, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

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Инцидент в областном центре произошел в понедельник 6 ноября: из окна 14-го этажа дома, находящегося на улице Белые Росы, девушка выбросила почти всю технику, посуду и вещи.

«К счастью, от действий девушки ни чужое имущество, ни люди не пострадали, однако весь двор был в буквальном смысле захламлен выброшенным из окна», — сказал официальный представитель УВД Ярослав Василевский.

Он также уточнил, что по факту действиям гражданки будет дана правовая оценка в рамках КоАП.

По информации милиции, в тот день девушка и живущий с ней молодой человек поссорились на съемной квартире. После этого гродненец покинул дом, а рассерженная гражданка начала выбрасывать из окна имущество — посуду, одежду, телевизор, компьютер и другие вещи.

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