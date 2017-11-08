Названа причина схода вагонов в Алматы

Уход двух вагонов с частного подъездного пути ТОО «Жолашар» в сторону вытяжного пути с последующим наездом на тупиковую призму произошел 8 ноября в 14.20. В результате один вагон сошел на территории АЗС «Гелиос», второй вагон остановился на призме.

Автозаправка Helios расположена в районе улицы Бокейханова, между проспектами Райымбека и Рыскулова. Два грузовых неуправляемых вагона выкатились на территорию АЗС с подъездного пути. Один из вагонов оказался пустым. Он остановился на крышке подземных резервуаров с бензином и дизтопливом. Второй вагон гружен металлом.