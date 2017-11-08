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16:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Названа причина схода вагонов в Алматы

Два вагона сошли с рельсов, один из них опрокинулся на территории автозаправки Helios.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. Несоблюдение технологии производства маневровых работ сотрудниками подъездного пути ТОО «Жолашар» стало причиной схода вагонов в Алматы, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ».

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Уход двух вагонов с частного подъездного пути ТОО «Жолашар» в сторону вытяжного пути с последующим наездом на тупиковую призму произошел 8 ноября в 14.20. В результате один вагон сошел на территории АЗС «Гелиос», второй вагон остановился на призме.

«Причиной ухода вагонов явилось несоблюдение технологии производства маневровых работ работниками подъездного пути ТОО “Жолашар”. Работы по устранению последствий схода производятся восстановительными средствами Алматинского отделения дороги», — говорится в сообщении.

На месте работает комиссия.

Автозаправка Helios расположена в районе улицы Бокейханова, между проспектами Райымбека и Рыскулова. Два грузовых неуправляемых вагона выкатились на территорию АЗС с подъездного пути. Один из вагонов оказался пустым. Он остановился на крышке подземных резервуаров с бензином и дизтопливом. Второй вагон гружен металлом.

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