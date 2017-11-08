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17:29 (мск), источник: Интерфакс

Связь с тремя людьми пропала на горящем военном объекте в районе МКАД

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Спасатели не могут выйти на связь с тремя сотрудниками, предположительно находящимися в здании на закрытом объекте в Москве, где произошел пожар в кабельном тоннеле, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Происходит горение подземных помещений, наблюдается плотное задымление. Не удается выйти на связь с тремя людьми, предположительно находящимися на подземном этаже здания», — сказал собеседник агентства.

По его словам, для того, чтобы обнаружить источник возгорания, пожарные вскрывают железную дверь.

Ранее сообщалось, что на закрытом объекте районе 38-го километра Московской кольцевой автодороги возник пожар в кабельном тоннеле. Согласно информации из открытых источников, в этом месте находится комплекс зданий Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По словам источника, в здании, расположенном на территории военного объекта, находящегося в лесополосе на 38-м километре внешней стороны МКАД, произошло возгорание в кабельном тоннеле. В помещениях двухэтажного строения плотное задымление, в коллекторе может находиться ремонтная бригада.

Как отметил собеседник агентства, люди были эвакуированы из здания. На месте работает более 15 пожарных автомобилей, пожару присвоена вторая — повышенная категория сложности.

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