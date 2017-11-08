В Самаре осуждён риэлтор, обманувший женщину почти на один млн. рублей

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в начале октября 2014 года Б. под предлогом оказания риэлторских услуг предложил своей знакомой помощь в приобретении двухкомнатной квартиры. 2 октября 2014 года женщина, находясь в салоне автомашины Toyota, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Б., передала ему 950 000 рублей. будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Б., написав расписку, завладел деньгами и распорядился ими по своему усмотрению.