В Самаре осуждён риэлтор, обманувший женщину почти на один млн. рублей
За совершение мошенничества в крупном размере риэлтор приговорён к реальному сроку.
За совершение мошенничества в крупном размере риэлтор приговорён к реальному сроку.
В Самаре суд признал ранее не судимого Б. виновным в хищении чужого имущества путем обмана, в крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.
В суде Б. вину признал полностью, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в начале октября 2014 года Б. под предлогом оказания риэлторских услуг предложил своей знакомой помощь в приобретении двухкомнатной квартиры. 2 октября 2014 года женщина, находясь в салоне автомашины Toyota, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Б., передала ему 950 000 рублей. будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Б., написав расписку, завладел деньгами и распорядился ими по своему усмотрению.
Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы условно с испытательным сроком три года.
Приговор в законную силу не вступил.