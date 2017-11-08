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17:42 (мск), источник: Sputnik.md

Александр Тэнасе попал в ДТП в Кишиневе

Бывший глава Конституционного суда Александр Тэнасе стал фигурантом ДТП в Кишиневе, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В соцсетях появились фотографии, показывающие, что бывший глава Конституционного суда Александр Тэнасе попал в аварию в Кишиневе. Произошло это на улице Пушкина, на ее отрезке между улицами Колумна и Александру чел Бун.

Фотографии разместил кишиневский муниципальный советник Илиан Кашу. На них видно, как оба водителя пытаются решить проблему без участия полиции.

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