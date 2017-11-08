Александр Тэнасе попал в ДТП в Кишиневе
Бывший глава Конституционного суда Александр Тэнасе стал фигурантом ДТП в Кишиневе, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях.
Бывший глава Конституционного суда Александр Тэнасе стал фигурантом ДТП в Кишиневе, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях.
КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В соцсетях появились фотографии, показывающие, что бывший глава Конституционного суда Александр Тэнасе попал в аварию в Кишиневе. Произошло это на улице Пушкина, на ее отрезке между улицами Колумна и Александру чел Бун.
Фотографии разместил кишиневский муниципальный советник Илиан Кашу. На них видно, как оба водителя пытаются решить проблему без участия полиции.