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18:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Новорожденную девочку обожгли в нижегородской больнице

Новорожденная девочка получила ожог третьей степени в детской больнице «Айболит» Нижнего Новгорода. Об этом PROgorodnn.ru рассказала в среду, 8 ноября, тетя ребенка Наталья. К публикации приложены снимки полученных травм.

«Как и у многих, у нее повышался гемоглобин и билирубин. Ее положили в больницу № 27. Малышка восстановилась, и 2 ноября в 10 утра была назначена выписка. Только за час до назначенного времени моей сестре позвонили и сказали, что отдать Соню [имя изменено] не могут, накануне произошел несчастный случай», — пояснила родственница пострадавшей девочки.

По предварительным данным, ребенок пострадал из-за действий медсестры, которая приложила к ее телу грелку после воздушной ванны. Сотрудница медучреждения, проводившая процедуру, находится на больничном. Заведующая отделением ситуацию не комментирует.

По предварительным данным, ребенку, которого перевили с матерью в Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, теперь потребуется пересадка кожи. «Сейчас Сонечка дико кричит от боли. От стресса у сестры пропало молоко», — добавила Наталья.

Родственники пострадавшей девочки считают, что ожог мог быт причинен какой-то лампой, а не грелкой, и требуют от администрации учреждения провести проверку.

11 апреля 2016 года суд в Туле отпустил по амнистии бывшего врача роддома Галину Сундееву, признанную виновной в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью человека. В ноябре 2014 года во время сеанса фототерапии в палате новорожденных загорелась лампа, а затем и кровати, в которых находились дети. В результате, мальчик Матвей получил ожог 75 процентов поверхности тела, еще одна девочка — ожоги 10 процентов тела. От обоих пострадавших отказались родители.

Позднее малыши попали в приемные семьи.

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