В Севастополе обнаружили большой склад боеприпасов
В Севастополе склад взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны был обнаружен в Ленинском районе, вблизи Максимовой дачи.
В Севастополе склад взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны был обнаружен в Ленинском районе, вблизи Максимовой дачи.
По прибытию на место заявки, группа разминирования во взаимодействии с сотрудниками полиции организовали оцепление опасной зоны. Сначала был найден один боеприпас, после обследования территории, на глубине примерно двух метров в земле обнаружили склад ружейных и ручных противотанковых гранат времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы извлекли из грунта и на специальном автомобиле транспортировали на полигон, где совместно с Черноморским флотом провели обезвреживание, — сообщили в
В чрезвычайном ведомстве отмечают: подобные находки в регионе — не редкость. И в очередной раз напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными: Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдвигать, перемещать взрывоопасные предметы с места обнаружения, воздействовать на них огнем, механическим способом, химическими веществами;.
При производстве земляных и других работ — необходимо приостановить деятельность;.
Установить предупредительные знаки или ограждение, для этого можно использовать различные подручные материалы;.
Предупредить окружающих;.
Сообщить по номеру «101» адрес обнаружения взрывоопасного предмета.