В Севастополе обнаружили большой склад боеприпасов

По прибытию на место заявки, группа разминирования во взаимодействии с сотрудниками полиции организовали оцепление опасной зоны. Сначала был найден один боеприпас, после обследования территории, на глубине примерно двух метров в земле обнаружили склад ружейных и ручных противотанковых гранат времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы извлекли из грунта и на специальном автомобиле транспортировали на полигон, где совместно с Черноморским флотом провели обезвреживание, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: подобные находки в регионе — не редкость. И в очередной раз напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными: Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдвигать, перемещать взрывоопасные предметы с места обнаружения, воздействовать на них огнем, механическим способом, химическими веществами;.

При производстве земляных и других работ — необходимо приостановить деятельность;.

Установить предупредительные знаки или ограждение, для этого можно использовать различные подручные материалы;.

Предупредить окружающих;.