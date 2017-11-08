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18:02 (мск), источник: КрымPress

В Севастополе обнаружили большой склад боеприпасов

В Севастополе склад взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны был обнаружен в Ленинском районе, вблизи Максимовой дачи.

По прибытию на место заявки, группа разминирования во взаимодействии с сотрудниками полиции организовали оцепление опасной зоны. Сначала был найден один боеприпас, после обследования территории, на глубине примерно двух метров в земле обнаружили склад ружейных и ручных противотанковых гранат времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы извлекли из грунта и на специальном автомобиле транспортировали на полигон, где совместно с Черноморским флотом провели обезвреживание, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: подобные находки в регионе — не редкость. И в очередной раз напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными: Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ сдвигать, перемещать взрывоопасные предметы с места обнаружения, воздействовать на них огнем, механическим способом, химическими веществами;.

При производстве земляных и других работ — необходимо приостановить деятельность;.

Установить предупредительные знаки или ограждение, для этого можно использовать различные подручные материалы;.

Предупредить окружающих;.

Сообщить по номеру «101» адрес обнаружения взрывоопасного предмета.

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