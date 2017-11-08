В сети появились кадры с крупным пожаром в частном доме в Воронеже

В сети появилось фото с крупным пожаром в частом секторе в Воронеже. ЧП произошло сегодня, 8 ноября, в одном из двухэтажных домов на улице Советской.

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На кадрах видно, что сильное пламя охватило второй этаж здания и крышу. Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:38. На борьбу с огнём было направлено пять пожарных машин с цистернами. И уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован.