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18:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

В сети появились кадры с крупным пожаром в частном доме в Воронеже

По словам местных жителей, в их секторе ранее замечались проблемы с проводкой.

В сети появилось фото с крупным пожаром в частом секторе в Воронеже. ЧП произошло сегодня, 8 ноября, в одном из двухэтажных домов на улице Советской.

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На кадрах видно, что сильное пламя охватило второй этаж здания и крышу. Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:38. На борьбу с огнём было направлено пять пожарных машин с цистернами. И уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Точные причины пожара пока не установлены. Однако в беседе с «Вести-Воронеж» местная жительница поделилась, что в частном секторе ранее бывали проблемы с проводкой. Но могло ли это привести к возгоранию сейчас — смогут установить лишь эксперты.

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