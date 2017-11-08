В сети появились кадры с крупным пожаром в частном доме в Воронеже
По словам местных жителей, в их секторе ранее замечались проблемы с проводкой.
По словам местных жителей, в их секторе ранее замечались проблемы с проводкой.
В сети появилось фото с крупным пожаром в частом секторе в Воронеже. ЧП произошло сегодня, 8 ноября, в одном из двухэтажных домов на улице Советской.
На кадрах видно, что сильное пламя охватило второй этаж здания и крышу. Как рассказали «Вести-Воронеж» в
К счастью, в ЧП никто не пострадал. Точные причины пожара пока не установлены. Однако в беседе с «Вести-Воронеж» местная жительница поделилась, что в частном секторе ранее бывали проблемы с проводкой. Но могло ли это привести к возгоранию сейчас — смогут установить лишь эксперты.