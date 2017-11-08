Четыре пассажира маршрутки пострадали в крупном ДТП в Уфе
В Уфе произошла авария с участием маршрутной «ГАЗели», внедорожника и грузовика. Пострадали четыре человека, сообщает группа «Дорожный патруль».
В Уфе произошла авария с участием маршрутной «ГАЗели», внедорожника и грузовика. Пострадали четыре человека, сообщает группа «Дорожный патруль».
Авария произошла около 20.00 на пересечении улиц Софьи Перовской и Мубарякова. По предварительным данным, водитель внедорожника Tager поворачивал с Перовской и не уступил «ГАЗели». После этого внедорожник врезался в грузовик ЗиЛ.
Сообщается о четырех пострадавших. Все — пассажиры маршрутного микроавтобуса.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.