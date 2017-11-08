Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Почему врач вам не френд
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Муж дочери Людмилы Гурченко узнал о ее смерти из сообщений СМИ
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
СМИ: Трамп оскорбил супругу в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
13Густой смог окутал Дели
20:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Четыре пассажира маршрутки пострадали в крупном ДТП в Уфе

В Уфе произошла авария с участием маршрутной «ГАЗели», внедорожника и грузовика. Пострадали четыре человека, сообщает группа «Дорожный патруль».

Авария произошла около 20.00 на пересечении улиц Софьи Перовской и Мубарякова. По предварительным данным, водитель внедорожника Tager поворачивал с Перовской и не уступил «ГАЗели». После этого внедорожник врезался в грузовик ЗиЛ.

Сообщается о четырех пострадавших. Все — пассажиры маршрутного микроавтобуса.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Флагманом дорожной отрасли Башкирии АО «Башкиравтодор» рулит просто «друг Хамитова»?
Шесть игроков «Салавата Юлаева», которые провалили первую половину сезона
Первый год Трампа: что президент сказал, а что — сделал?
В Раду внесли поправку о разрыве дипотношений с Россией
Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности
Спортсмены из России анонимно рассказали о «коктейле Родченкова»
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Россияне гораздо активнее берут кредиты, чем копят средства
Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек
Спорт
Глушаков и Зобнин — в общей группе Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь