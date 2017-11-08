Четыре пассажира маршрутки пострадали в крупном ДТП в Уфе

Авария произошла около 20.00 на пересечении улиц Софьи Перовской и Мубарякова. По предварительным данным, водитель внедорожника Tager поворачивал с Перовской и не уступил «ГАЗели». После этого внедорожник врезался в грузовик ЗиЛ.