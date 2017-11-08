В Перми вынесли приговор виновным в обрушении дома на Куйбышева

В Перми завершился суд по громкому делу по обрушению угла дома на улице Куйбышева летом 2015 года.

Виновными в трагедии признаны бывшие руководители управляющей компании и сотрудник коммерческой организации.

«Следствием и судом установлено, что генеральный и исполнительный директора управляющей компании организовали работу подчиненных сотрудников с нарушениями требований федерального законодательства», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

Жильцы регулярно жаловались в УК на трещины и разрушение стен в квартирах. Но руководство компании мер не предпринимало.

За установленными в декабре 2014 года маячками никто не следил.

В результате обрушилась часть жилого дома. Под завалами погибли два человека, ещё двое получили травмы. Потерпевшими признали 32 человека.

«В ходе расследования допрошены более 100 свидетелей, 32 потерпевших и их представителей, проведены очные ставки, назначены и проведены 15 различных судебных экспертиз, в том числе наиболее сложная — комплексная комиссионная строительно-техническая экспертиза. Объем уголовного дела составил 22 тома», — пояснили в следственном комитете.