Милиция поймала в Ташкенте еще 4 членов банды «посудных» мошенников

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ташкентская милиция задержала еще четырех граждан Молдовы, являющихся членами так называемой «посудной» банды мошенников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Члены банды долгое время промышляли тем, что разъезжали по спальным районам столицы на дорогих авто и предлагали жителям купить по дешевке якобы дорогую немецкую, бельгийскую или французскую продукцию. Низкую цену они мотивировали тем, что привезли товар на выставку в Ташкент и теперь возвращаются домой и им срочно необходимы деньги.
Многие ташкентцы попадались на этот развод, тем более что мошенники вели себя и выглядели как иностранцы.
«Оперативники задержали четверых граждан Республики Молдовы цыганской национальности: Матфея Нениту 1991 года рождения, Еримея Киру 1995 года рождения, Никиту Радукана 1992 года рождения и Михаила Нениту 1973 года рождения, которые временно проживали в гостинице, расположенной на территории Ташкента», — отметили в столичном ГУВД.
Ранее представители правоохранительных органов задержали двоих граждан Молдовы цыганской национальности Александра Плешко и Александра Чеботаря, также принадлежавших к этой банде.
Все задержанные принимали участие в работе мошеннической схемы, в рамках которой, по данным ГУВД, они приобретали различные товары на рынке «Абу Сахий» в Чиланзарском районе, в основном посуду и кухонную утварь, после чего продавали их доверчивым гражданам по завышенной цене.
Следствие по данному делу продолжается.