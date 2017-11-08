Милиция поймала в Ташкенте еще 4 членов банды «посудных» мошенников

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ташкентская милиция задержала еще четырех граждан Молдовы, являющихся членами так называемой «посудной» банды мошенников, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Члены банды долгое время промышляли тем, что разъезжали по спальным районам столицы на дорогих авто и предлагали жителям купить по дешевке якобы дорогую немецкую, бельгийскую или французскую продукцию. Низкую цену они мотивировали тем, что привезли товар на выставку в Ташкент и теперь возвращаются домой и им срочно необходимы деньги.

Многие ташкентцы попадались на этот развод, тем более что мошенники вели себя и выглядели как иностранцы.

«Оперативники задержали четверых граждан Республики Молдовы цыганской национальности: Матфея Нениту 1991 года рождения, Еримея Киру 1995 года рождения, Никиту Радукана 1992 года рождения и Михаила Нениту 1973 года рождения, которые временно проживали в гостинице, расположенной на территории Ташкента», — отметили в столичном ГУВД.

Ранее представители правоохранительных органов задержали двоих граждан Молдовы цыганской национальности Александра Плешко и Александра Чеботаря, также принадлежавших к этой банде.

Все задержанные принимали участие в работе мошеннической схемы, в рамках которой, по данным ГУВД, они приобретали различные товары на рынке «Абу Сахий» в Чиланзарском районе, в основном посуду и кухонную утварь, после чего продавали их доверчивым гражданам по завышенной цене.