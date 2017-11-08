Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек
При столкновении школьного экскурсионного автобуса с полуприцепом грузовика под Ярославлем пострадали 17 человек — 16 детей и водитель автобуса, передает ТАСС со ссылкой на
При столкновении школьного экскурсионного автобуса с полуприцепом грузовика под Ярославлем пострадали 17 человек — 16 детей и водитель автобуса, передает ТАСС со ссылкой на
«По уточненным данным, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет», — уточнили в ведомстве. Состояние водителя тяжелое, детей — средней и легкой степени тяжести.
Автобус вез детей из Москвы на экскурсию в Ярославль. На 188-м км автодороги «Холмогоры» в Ростовском районе автобус столкнулся с полуприцепом грузовика. В нем находились 45 человек, из них 38 детей.
В Следственном комитете, считают что ДТП вероятнее всего произошло по вине водителя грузовика. СКР проводит проверку по факту ДТП.