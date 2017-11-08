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21:04 (мск), источник: Ведомости

Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек

При столкновении школьного экскурсионного автобуса с полуприцепом грузовика под Ярославлем пострадали 17 человек — 16 детей и водитель автобуса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По уточненным данным, пострадали 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет», — уточнили в ведомстве. Состояние водителя тяжелое, детей — средней и легкой степени тяжести.

Автобус вез детей из Москвы на экскурсию в Ярославль. На 188-м км автодороги «Холмогоры» в Ростовском районе автобус столкнулся с полуприцепом грузовика. В нем находились 45 человек, из них 38 детей.

В Следственном комитете, считают что ДТП вероятнее всего произошло по вине водителя грузовика. СКР проводит проверку по факту ДТП.

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