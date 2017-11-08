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21:06 (мск), источник: РИА Новости

Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП под Ярославлем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений правительству региона по оказанию помощи детям из Екатеринбурга, пострадавшим в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области, сообщает в среду департамент информполитики главы региона.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что авария произошла на 188 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вблизи населенного пункта Деболовское — столкнулись экскурсионный автобус и грузовик. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей, все они из Екатеринбурга. Сообщалось, что пострадали 17 человек, из них 15 детей. Все госпитализированы в Переславскую ЦРБ.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений правительству региона по оказанию помощи детям, пострадавшим в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области. Глава региона поручил вице-губернатору Павлу Крекову, министру образования Юрию Биктуганову и и.о. министра здравоохранения Игорю Трофимову связаться с руководством Ярославской области, держать ситуацию под постоянным контролем, установить связь с родителями детей, находившихся в автобусе, школами и больницей, в которую они были доставлены», — говорится в сообщении.

Также губернатор поручил в случае необходимости оказать всю необходимую помощь с медикаментами, донорской кровью и специалистами. На место происшествия к детям по поручению губернатора выехал постпред в Москве Александр Овчаров.

Министру транспорта Василию Старкову и директору департамента связи Алексею Рукавишникову поручено оказать содействие родителям пострадавших школьников в проезде в Ярославскую область и наладить во взаимодействии с МЧС работу горячей линии для оперативного информирования о состоянии детей. Членам правительства поручено постоянно докладывать о положении дел лично губернатору Свердловской области, уточняют власти.

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 Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП под Ярославлем
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