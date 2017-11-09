В Тукаевском районе РТ в ДТП погиб пассажир легковушки

На трассе Набережные Челны — Нижнекамск в 15.36 напротив автозаправки водитель легковой машины «Лада Гранта» не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшейся «ГАЗелью».

Прибывшие на место пожарные при помощи гидравлического инструмента вскрыли двери разбитого автомобиля и освободили 36-летнюю женщину-водителя. Пострадавшую госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. После этого спасатели извлекли тело погибшего пассажира легковушки. 50-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.