В Тукаевском районе РТ в ДТП погиб пассажир легковушки
(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Тукаевском районе РТ произошло ДТП, в результате которого погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Тукаевском районе РТ произошло ДТП, в результате которого погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» в
На трассе Набережные Челны — Нижнекамск в 15.36 напротив автозаправки водитель легковой машины «Лада Гранта» не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшейся «ГАЗелью».
Прибывшие на место пожарные при помощи гидравлического инструмента вскрыли двери разбитого автомобиля и освободили 36-летнюю
На место ДТП выезжали пожарные ПСЧ № 72 и спасатели ЗПСО № 6.