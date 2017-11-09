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10:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Тукаевском районе РТ в ДТП погиб пассажир легковушки

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Тукаевском районе РТ произошло ДТП, в результате которого погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На трассе Набережные Челны — Нижнекамск в 15.36 напротив автозаправки водитель легковой машины «Лада Гранта» не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшейся «ГАЗелью».

Прибывшие на место пожарные при помощи гидравлического инструмента вскрыли двери разбитого автомобиля и освободили 36-летнюю женщину-водителя. Пострадавшую госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. После этого спасатели извлекли тело погибшего пассажира легковушки. 50-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

На место ДТП выезжали пожарные ПСЧ № 72 и спасатели ЗПСО № 6.

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