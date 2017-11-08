СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве
В рамках нового уголовного дела следователи вызвали на допросы чиновников Могилевского горисполкома, но отпустили владельца заброшенного здания.
В рамках нового уголовного дела следователи вызвали на допросы чиновников Могилевского горисполкома, но отпустили владельца заброшенного здания.
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников Могилевского горисполкома и отпустили владельца недостроенного дома, стены которого обрушились на двух мальчиков, сообщили в СК.
Следствием установлено, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства, других структурных подразделений Могилевского городского исполнительного комитета ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования по сносу незаконно построенного здания по адресу: улица Загородное шоссе, д. 31 в Могилеве.
«УСК по Могилевской области в отношении должностных лиц горисполкома возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Идут допросы
Следователи назначали экспертизы и проводят допросы в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила Соленюк.
По ее словам, в Могилевском горисполкоме, РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» изъяты по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы.
«С учетом полученной информации проводятся допросы. Назначена
Для проведения экспертиз привлечены научные сотрудники
Кустарный способ
Следователи установили, что УКГК по Могилевской области еще в 2010 году потребовал снести незаконно построенные объекты по вышеуказанному адресу, сказала Соленюк.
Семь лет назад была проведена проверка, тогда к дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства, уточнила официальный представитель УСК.
Также предварительно установлено, что строительство объекта велось некачественно — подручными средствами, отметила собеседница агентства.
По ее словам, эта версия рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения.
Отпустили под подписку
Ранее задержанный владелец долгостроя отпущен из СИЗО в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Соленюк.
Он
Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого он был задержан, продолжается, сообщили в УСК по Могилевской области.