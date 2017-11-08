Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Россия объяснила отказ выдать Украине экс-главу "Беркута"
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Усыпальница у Кремлевской стены
21:41 (мск), источник: Sputnik.by

СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве

В рамках нового уголовного дела следователи вызвали на допросы чиновников Могилевского горисполкома, но отпустили владельца заброшенного здания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников Могилевского горисполкома и отпустили владельца недостроенного дома, стены которого обрушились на двух мальчиков, сообщили в СК.

Следствием установлено, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства, других структурных подразделений Могилевского городского исполнительного комитета ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования по сносу незаконно построенного здания по адресу: улица Загородное шоссе, д. 31 в Могилеве.

«УСК по Могилевской области в отношении должностных лиц горисполкома возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Читайте также
Прокуратура после падения плиты на детей проведет свою проверку

Идут допросы

Следователи назначали экспертизы и проводят допросы в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила Соленюк.

По ее словам, в Могилевском горисполкоме, РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» изъяты по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы.

«С учетом полученной информации проводятся допросы. Назначена строительно-техническая экспертиза», — сообщила собеседница Sputnik.

Для проведения экспертиз привлечены научные сотрудники Белорусско-Российского университета, перед которыми поставлена задача установить качество строительных работ, а также причины трагедии.

Кустарный способ

Следователи установили, что УКГК по Могилевской области еще в 2010 году потребовал снести незаконно построенные объекты по вышеуказанному адресу, сказала Соленюк.

Семь лет назад была проведена проверка, тогда к дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства, уточнила официальный представитель УСК.

Также предварительно установлено, что строительство объекта велось некачественно — подручными средствами, отметила собеседница агентства.

По ее словам, эта версия рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения.

Отпустили под подписку

Ранее задержанный владелец долгостроя отпущен из СИЗО в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Соленюк.

Он по-прежнему остается в статусе подозреваемого, с него взято обязательство о явке.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности), в рамках которого он был задержан, продолжается, сообщили в УСК по Могилевской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трабант: легендарное 'ведро' и символ эпохи ГДР
Песков прокомментировал возможный разрыв Киевом дипотношений с РФ
Первый год Трампа: что президент сказал, а что — сделал?
В Раду внесли поправку о разрыве дипотношений с Россией
В НАТО согласовали создание центра для борьбы с киберугрозами
Спортсмены из России анонимно рассказали о «коктейле Родченкова»
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Россияне гораздо активнее берут кредиты, чем копят средства
Под Ярославлем в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек
Спорт
Глушаков и Зобнин — в общей группе Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь