СК сообщил о новом повороте в деле о гибели мальчика в Могилеве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников Могилевского горисполкома и отпустили владельца недостроенного дома, стены которого обрушились на двух мальчиков, сообщили в СК.

Следствием установлено, что должностные лица управления архитектуры и градостроительства, других структурных подразделений Могилевского городского исполнительного комитета ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования по сносу незаконно построенного здания по адресу: улица Загородное шоссе, д. 31 в Могилеве.

«УСК по Могилевской области в отношении должностных лиц горисполкома возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, по ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси», — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

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Идут допросы

Следователи назначали экспертизы и проводят допросы в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила Соленюк.

По ее словам, в Могилевском горисполкоме, РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» изъяты по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы.

«С учетом полученной информации проводятся допросы. Назначена строительно-техническая экспертиза», — сообщила собеседница Sputnik.

Для проведения экспертиз привлечены научные сотрудники Белорусско-Российского университета, перед которыми поставлена задача установить качество строительных работ, а также причины трагедии.

Кустарный способ

Следователи установили, что УКГК по Могилевской области еще в 2010 году потребовал снести незаконно построенные объекты по вышеуказанному адресу, сказала Соленюк.

Семь лет назад была проведена проверка, тогда к дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства, уточнила официальный представитель УСК.

Также предварительно установлено, что строительство объекта велось некачественно — подручными средствами, отметила собеседница агентства.

По ее словам, эта версия рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения.

Отпустили под подписку

Ранее задержанный владелец долгостроя отпущен из СИЗО в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Соленюк.

Он по-прежнему остается в статусе подозреваемого, с него взято обязательство о явке.