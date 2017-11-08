Оганесян признал вину в хищениях на «Зенит-арене»

Источник: РИА Новости

По данным СК РФ, Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу 18 ноября прошлого года по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло для «Зенит-Арены». СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет заключения.

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«Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Фигурант вину признал», — говорится в сообщении.

По данным ОПС, Оганесяну предъявлено в окончательном виде обвинение, он сам и его защитник начали знакомиться с материалами дела. Сумма похищенных средств, по версии следствия, составляет 50,4 млн рублей. В среду в горсуд Петербурга поступило ходатайство о продлении срока ареста Оганесяна до 9 февраля 2018 года. Ходатайство будет рассмотрено 13 ноября.