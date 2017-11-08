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8 ноября, источник: РИА Новости

Оганесян признал вину в хищениях на «Зенит-арене»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал хищение более 50,4 млн рублей при строительстве «Зенит-Арены» и ходатайствует о досудебном соглашении, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА Новости

По данным СК РФ, Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу 18 ноября прошлого года по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло для «Зенит-Арены». СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет заключения.

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«Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Фигурант вину признал», — говорится в сообщении.

По данным ОПС, Оганесяну предъявлено в окончательном виде обвинение, он сам и его защитник начали знакомиться с материалами дела. Сумма похищенных средств, по версии следствия, составляет 50,4 млн рублей. В среду в горсуд Петербурга поступило ходатайство о продлении срока ареста Оганесяна до 9 февраля 2018 года. Ходатайство будет рассмотрено 13 ноября.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. «Зенит-Арена» — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.

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