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22:18 (мск), источник: Kazinform

18-летний водитель насмерть сбил ровесника в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау 18-летний водитель насмерть сбил пешехода, который оказался его ровесником, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошел в пригородном микрорайоне Коктем на трассе, соединяющей Атырау с районным центром Индерборский. ДТП совершил 18-летний водитель, управлявший автомобилем “Фольксваген Пассат”. Наезд произошел, когда пешеход переходил дорогу. Погибшим оказался его ровесник — 18-летний молодой человек. Пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

Как сообщает пресс-служба ДВД региона, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

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