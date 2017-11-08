18-летний водитель насмерть сбил ровесника в Атырау

«Трагический случай произошел в пригородном микрорайоне Коктем на трассе, соединяющей Атырау с районным центром Индерборский. ДТП совершил 18-летний водитель, управлявший автомобилем “Фольксваген Пассат”. Наезд произошел, когда пешеход переходил дорогу. Погибшим оказался его ровесник — 18-летний молодой человек. Пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.



Как сообщает пресс-служба ДВД региона, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.