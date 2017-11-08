18-летний водитель насмерть сбил ровесника в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау 18-летний водитель насмерть сбил пешехода, который оказался его ровесником, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау 18-летний водитель насмерть сбил пешехода, который оказался его ровесником, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Трагический случай произошел в пригородном микрорайоне Коктем на трассе, соединяющей Атырау с районным центром Индерборский. ДТП совершил 18-летний водитель, управлявший автомобилем “Фольксваген Пассат”. Наезд произошел, когда пешеход переходил дорогу. Погибшим оказался его ровесник — 18-летний молодой человек. Пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили в
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