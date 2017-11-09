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03:31 (мск), источник: Вести Иркутск

«Летать». Фильм об авиакатастрофе 9 июля 2006 года покажут в Иркутске

Сегодня в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея покажут документальный фильм «Летать». Его режиссёр — выпускница ВГИКа Клавдия Бершадская.

Картина — о событиях 9 июля 2006-го. В Иркутске тогда произошла страшная авиакатастрофа. Аэробус А-310, который прилетел из Москвы, на посадке врезался в гаражи. Погибло 125 человек. Героиня фильма «Летать» — стюардесса того рейса. Показ состоится в 18:30. Вход свободный.

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