«Летать». Фильм об авиакатастрофе 9 июля 2006 года покажут в Иркутске
Сегодня в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея покажут документальный фильм «Летать». Его режиссёр — выпускница ВГИКа Клавдия Бершадская.
Сегодня в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея покажут документальный фильм «Летать». Его режиссёр — выпускница ВГИКа Клавдия Бершадская.
Картина — о событиях 9 июля 2006-го. В Иркутске тогда произошла страшная авиакатастрофа. Аэробус А-310, который прилетел из Москвы, на посадке врезался в гаражи. Погибло 125 человек. Героиня фильма «Летать» — стюардесса того рейса. Показ состоится в 18:30. Вход свободный.