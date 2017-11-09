«Летать». Фильм об авиакатастрофе 9 июля 2006 года покажут в Иркутске

Картина — о событиях 9 июля 2006-го. В Иркутске тогда произошла страшная авиакатастрофа. Аэробус А-310, который прилетел из Москвы, на посадке врезался в гаражи. Погибло 125 человек. Героиня фильма «Летать» — стюардесса того рейса. Показ состоится в 18:30. Вход свободный.