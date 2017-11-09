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03:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Соцсети помогли полиции Владивостока поймать злостного нарушителя

Полицейские задержали во Владивостоке преступника, благодаря соцсетям, об этом «Deita. ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю. Момент нарушения ПДД водителем на Toyota Land Cruiser в районе 100-летия Владивостока разместили в социальных сетях. Он выехал на полосу встречного движения…

Источник: ДЕЙТА

Полицейские задержали во Владивостоке преступника, благодаря соцсетям, об этом «Deita.ru» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Момент нарушения ПДД водителем на Toyota Land Cruiser в районе 100-летия Владивостока разместили в социальных сетях. Он выехал на полосу встречного движения. по счастливой случайности от действий автолюбителя никто не пострадал.

Приняв данную информацию к сведению и проведя проверку, сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, грубо нарушившего ПДД. Им оказался 53-летний мужчина, который свою вину отрицать не стал.

Он привлечен к административной ответственности по статье, предусматривающей наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев. Отмечается, что в 2017 году этот водитель привлекался за нарушение скоростного режима уже 17 раз.

Таисия Масина.

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