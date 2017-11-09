В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина весом 12 тонн
МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Рекордная партия кокаина весом 12 тонн конфискована в Колумбии, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Рекордная партия кокаина весом 12 тонн конфискована в Колумбии, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
«Никогда до этого с тех пор, как мы начали бороться с наркотрафиком более 40 лет назад, нам не удавалось конфисковать такое количество (кокаина)», — заявил Сантос журналистам.
Радио RCN отмечает, что операция национальной полиции носила название «Агамемнон-2» и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия нелегального груза принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии «Клан залива».