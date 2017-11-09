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13:05 (мск), источник: РИА Новости

В Колумбии конфисковали рекордную партию кокаина весом 12 тонн

МЕХИКО, 9 ноя — РИА Новости. Рекордная партия кокаина весом 12 тонн конфискована в Колумбии, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Источник: Reuters

«Никогда до этого с тех пор, как мы начали бороться с наркотрафиком более 40 лет назад, нам не удавалось конфисковать такое количество (кокаина)», — заявил Сантос журналистам.

Радио RCN отмечает, что операция национальной полиции носила название «Агамемнон-2» и была проведена в департаменте Антиокия. Изъятая рекордная партия нелегального груза принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии «Клан залива».

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