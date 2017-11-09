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03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье агрессивные гости из прошлого угрожали властям

Во Владивостоке братья, до сих пор считающие себя советскими гражданами, не желают возвращать кредиты, оформленные в банках России, и угрожают судебному приставу, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Приморскому краю. На данный момент они задолжали банкам порядка 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, на исполнении у судебных приставов находятся исполнительные листы об обращении взыскания на две квартиры, которые являются залоговым имуществом.

Однако невыплата кредита — это далеко не все. Братья наотрез отказываются признавать российскую конституцию и считают себя гражданами страны, которой 26 лет как нет. В числе их правонарушений — задолженность по уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Отметим, отказались от долговых обязательств братья во время визита в отдел судебных приставов, объяснив свою позицию тем, что они не являются гражданами России и не собираются подчиняться нелегитимным, по их мнению, требованиям суда. Беседу они вели агрессивно и неоднократно повышали голос, а позднее перешли к прямым угрозам.

«В конце рабочего дня судебный пристав-исполнитель обнаружила, что лица, называющие себя гражданами СССР, никуда не уехали, а находятся до сих пор на территории, прилегающей к зданию отдела судебных приставов. Понимая, что агрессивно настроенные мужчины могут реализовать словесные угрозы в ее адрес, судебный пристав вызвала полицию. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции при попытке проверить документы встретили активное сопротивление со стороны должников. Ко всему прочему, у одного из них был обнаружен нож. Мужчины были задержаны и отправлены под административный арест на семь суток», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Судебный пристав обратилась в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении данных «граждан СССР».

Екатерина Лапкина.

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