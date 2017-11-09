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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Уроженка Средней Азии обманула богатую семью из Владивостока

Уроженку одной из стран Средней Азии, работавшей помощницей по хозяйству во Владивостоке, будут судить, сообщает Deita. ru.

В ходе следствия установлено: убирая квартиру, домработница обнаружила в гардеробной 247 тысяч рублей, присвоила деньги и попыталась с ними скрыться.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка приходила в дом потерпевших для уборки помещений. В один из дней, убирая квартиру, она обнаружила спрятанные в гардеробной 247 тысяч рублей и решила их похитить. Для этого злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет и беспрепятственно вынесла из дома.

Обнаружив вечером пропажу, владельцы дома обратились с заявлением в полицию.

Злоумышленница решила скрыться с похищенными деньгами, вернувшись на родину. Фигурантка на такси доехала до Биробиджана, где при посадке на поезд была задержана сотрудниками полиции.

Расследование завершено, сообщает Deita.ru.

Михаил Грач.

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