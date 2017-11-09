Уроженка Средней Азии обманула богатую семью из Владивостока
Уроженку одной из стран Средней Азии, работавшей помощницей по хозяйству во Владивостоке, будут судить, сообщает Deita. ru.
Уроженку одной из стран Средней Азии, работавшей помощницей по хозяйству во Владивостоке, будут судить, сообщает Deita. ru.
В ходе следствия установлено: убирая квартиру, домработница обнаружила в гардеробной 247 тысяч рублей, присвоила деньги и попыталась с ними скрыться.
По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка приходила в дом потерпевших для уборки помещений. В один из дней, убирая квартиру, она обнаружила спрятанные в гардеробной 247 тысяч рублей и решила их похитить. Для этого злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет и беспрепятственно вынесла из дома.
Обнаружив вечером пропажу, владельцы дома обратились с заявлением в полицию.
Злоумышленница решила скрыться с похищенными деньгами, вернувшись на родину. Фигурантка на такси доехала до Биробиджана, где при посадке на поезд была задержана сотрудниками полиции.
Расследование завершено, сообщает Deita.ru.
Михаил Грач.