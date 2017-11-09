Уроженка Средней Азии обманула богатую семью из Владивостока

В ходе следствия установлено: убирая квартиру, домработница обнаружила в гардеробной 247 тысяч рублей, присвоила деньги и попыталась с ними скрыться.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка приходила в дом потерпевших для уборки помещений. В один из дней, убирая квартиру, она обнаружила спрятанные в гардеробной 247 тысяч рублей и решила их похитить. Для этого злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет и беспрепятственно вынесла из дома.