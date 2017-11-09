Более 15 тысяч владивостокцев остались без света из-за небрежности строителей
Причиной сбоя в работе энергообъекта стал строительный мусор, выброшенный со стройплощадки.
Причиной сбоя в работе энергообъекта стал строительный мусор, выброшенный со стройплощадки.
Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.
Филиал ДРСК «Приморские электрические сети» готовит письмо в прокуратуру о нарушении законодательства застройщиком, которое привело к отключению потребителей Первомайского района Владивостока 5 ноября. По вине строителей без света остались более 15 тысяч человек,
При проведении работ по осмотру и локализации последствий попадания постороннего предмета на токоведущие части подстанции «Чуркин» энергетиками на территории энергообъекта были обнаружены части полимерной пленки, используемой для защиты оконных рам. Единственным источником такого «мусора» могла стать стройплощадка 25-этажного здания, которая расположена чуть выше подстанции, по адресу Очаковская, 5.
Халатные действия монтажников при установке окон привели к нарушению нормального функционирования оборудования подстанции, сбоям в электроснабжении потребителей. Застройщик должен был учесть особенности расположения стройплощадки и организовать работы на объекте таким образом, чтобы избежать набросов посторонних предметов на токоведущие части оборудования.
Энергетики обращают внимание, что согласно постановлению правительства РФ № 160 от
Стоит отметить, что это уже не первый случай во Владивостоке, когда к отключению оборудования подстанции «Чуркин» приводят необдуманные действия сторонних лиц. В 2016 году во время новогодних праздников на открытое распределительное устройство энергообъекта попали элементы хлопушки. Тогда также без электроснабжения остались жители Первомайского района.
Напомним, 5 ноября во Владивостоке во второй половине дня произошло нарушение электроснабжения потребителей Первомайского района. В течение часа энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии. Причиной сбоя в работе энергообъекта стал строительный мусор, выброшенный со стройплощадки. По факту случившегося филиал «Приморские электрические сети» готовит обращение в прокуратуру.