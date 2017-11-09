Более 15 тысяч владивостокцев остались без света из-за небрежности строителей

Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.

Филиал ДРСК «Приморские электрические сети» готовит письмо в прокуратуру о нарушении законодательства застройщиком, которое привело к отключению потребителей Первомайского района Владивостока 5 ноября. По вине строителей без света остались более 15 тысяч человек, из-за сбоя в подаче электроэнергии частично была нарушена работа городской системы тепло— и водоснабжения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

При проведении работ по осмотру и локализации последствий попадания постороннего предмета на токоведущие части подстанции «Чуркин» энергетиками на территории энергообъекта были обнаружены части полимерной пленки, используемой для защиты оконных рам. Единственным источником такого «мусора» могла стать стройплощадка 25-этажного здания, которая расположена чуть выше подстанции, по адресу Очаковская, 5.

Халатные действия монтажников при установке окон привели к нарушению нормального функционирования оборудования подстанции, сбоям в электроснабжении потребителей. Застройщик должен был учесть особенности расположения стройплощадки и организовать работы на объекте таким образом, чтобы избежать набросов посторонних предметов на токоведущие части оборудования.

Энергетики обращают внимание, что согласно постановлению правительства РФ № 160 от 24.02.2009 года запрещены действия, которые могут привести к повреждению линий электропередачи и подстанций, нарушают надежность электроснабжения потребителей, являются потенциальной угрозой для жизни и здоровья окружающих.

Стоит отметить, что это уже не первый случай во Владивостоке, когда к отключению оборудования подстанции «Чуркин» приводят необдуманные действия сторонних лиц. В 2016 году во время новогодних праздников на открытое распределительное устройство энергообъекта попали элементы хлопушки. Тогда также без электроснабжения остались жители Первомайского района.