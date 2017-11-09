Усольчанка лишилась сбережений, продавая квартиру через интернет
По факту мошенничества проводится проверка.
По факту мошенничества проводится проверка.
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Как стало известно, усольчанка на популярном сайте разместила объявление о продаже квартиры. Через некоторое время ей позвонили неизвестный, готовый купить недвижимость и даже перевести ей задаток за нее. Он отметил, что не может приехать и посмотреть жилье, так как живет в другом регионе, и ему достаточно фотографий в интернете.
Для перевода задатка «будущий усольчанин» попросил у пенсионерки подойти к банкомату и выполнить все его инструкции. После с банковской карты владелицы квартиры списались 36 тысяч рублей.
По факту мошенничества полицейскими проводится проверка.