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06:15 (мск), источник: АиФ Иркутск

Усольчанка лишилась сбережений, продавая квартиру через интернет

По факту мошенничества проводится проверка.

В Усолье-Сибирском 65-летняя местная жительница при продаже квартиры через интернет стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, усольчанка на популярном сайте разместила объявление о продаже квартиры. Через некоторое время ей позвонили неизвестный, готовый купить недвижимость и даже перевести ей задаток за нее. Он отметил, что не может приехать и посмотреть жилье, так как живет в другом регионе, и ему достаточно фотографий в интернете.

Для перевода задатка «будущий усольчанин» попросил у пенсионерки подойти к банкомату и выполнить все его инструкции. После с банковской карты владелицы квартиры списались 36 тысяч рублей.

По факту мошенничества полицейскими проводится проверка.

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