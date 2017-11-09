Усольчанка лишилась сбережений, продавая квартиру через интернет

Как стало известно, усольчанка на популярном сайте разместила объявление о продаже квартиры. Через некоторое время ей позвонили неизвестный, готовый купить недвижимость и даже перевести ей задаток за нее. Он отметил, что не может приехать и посмотреть жилье, так как живет в другом регионе, и ему достаточно фотографий в интернете.