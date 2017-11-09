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06:29 (мск), источник: Newslab.ru

Неадекватный зеленогорец сидел на дереве и требовал вызвать ФСБ

Приближаться к мужчине спасатели долго не решались, потому что он нервничал и обещал спрыгнуть вниз, на бетонные блоки с арматурой.

В Зеленогорске спасатели и пожарные снимали с дерева мужчину, который «спасался» там от вымышленных преследователей. Об этом Newslab.ru рассказали в краевом учреждении «Спасатель».

Вчера в зеленогорское подразделение отряда обратились жители домов, расположенных рядом с Дворцом спорта. По их словам не дереве сидит мужчина, который громко кричит и требует приезда ФСБ. Приехавшие спасатели попытались уговорить его спуститься, но 42-летний мужчина отказывался, рассказывал истории о вымышленных преследователях и находился явно в неадекватном состоянии.

Один из участников операции признался, что подходить близко к зеленогорцу спасатели опасались — мужчина нервничал и обещал спрыгнуть вниз, на бетонные блоки с арматурой.

Спустя некоторое время к месту приехали полицейские, скорая и пожарные на автолестнице. С ее помощью мужчина все-таки согласился спуститься вниз. Выяснять причины его неадекватного поведения будут полицейские.

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