Неадекватный зеленогорец сидел на дереве и требовал вызвать ФСБ

В Зеленогорске спасатели и пожарные снимали с дерева мужчину, который «спасался» там от вымышленных преследователей. Об этом Newslab.ru рассказали в краевом учреждении «Спасатель».

Вчера в зеленогорское подразделение отряда обратились жители домов, расположенных рядом с Дворцом спорта. По их словам не дереве сидит мужчина, который громко кричит и требует приезда ФСБ. Приехавшие спасатели попытались уговорить его спуститься, но 42-летний мужчина отказывался, рассказывал истории о вымышленных преследователях и находился явно в неадекватном состоянии.

Один из участников операции признался, что подходить близко к зеленогорцу спасатели опасались — мужчина нервничал и обещал спрыгнуть вниз, на бетонные блоки с арматурой.