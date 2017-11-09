Полыхающая иномарка лишила сна жильцов дома в центре Хабаровска

Хабаровск, 9 ноября, AmurMedia.
Легковой автомобиль полыхал сегодня ночью во дворе дома № 34 на улице Фрунзе в Центральном районе Хабаровска. По мнению
— Вызов поступил около часа ночи. На место выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава из первой
В прямом смысле жаркое происшествие стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсети. По мнению подписчиков популярной хабаровской группы, без влияния извне инцидент не обошелся.
«Местный «СтопХам», «Кому-то, видимо, не понравилось, как припаркован», «Нечего на газоны свои ведра ставить. Народные мстители начали действовать», «Почему сразу насолил? Может, система прогрева стояла. Замкнула, коротнула», — прокомментировали ночной переполох