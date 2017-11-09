Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Убийство в кукольном домике
06:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Полыхающая иномарка лишила сна жильцов дома в центре Хабаровска

Интернет-пользователи разглядели в ночном инциденте происки народных мстителей (ВИДЕО).

Во время загрузки произошла ошибка.

Хабаровск, 9 ноября, AmurMedia.

Легковой автомобиль полыхал сегодня ночью во дворе дома № 34 на улице Фрунзе в Центральном районе Хабаровска. По мнению интернет-пользователей, припаркованная на газоне иномарка стала орудием мести в руках народных мстителей, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Вызов поступил около часа ночи. На место выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава из первой пожарно-спасательной части. В 01.17 часов специалисты локализовали возгорание, а в 01.36 полностью ликвидировали. От огня пострадал один автомобиль. Причины происшествия сейчас устанавливаются. По данному факту сотрудники государственного пожарного надзора проведут проверку, — сообщила сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Потворова.

В прямом смысле жаркое происшествие стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсети. По мнению подписчиков популярной хабаровской группы, без влияния извне инцидент не обошелся.

«Местный «СтопХам», «Кому-то, видимо, не понравилось, как припаркован», «Нечего на газоны свои ведра ставить. Народные мстители начали действовать», «Почему сразу насолил? Может, система прогрева стояла. Замкнула, коротнула», — прокомментировали ночной переполох интернет-пользователи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Юные художники Хабаровского края стали победителями международного конкурса
Просто поставь мне лайк: где можно читать новости ИА AmurMedia в социальных сетях
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь