Полыхающая иномарка лишила сна жильцов дома в центре Хабаровска

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Хабаровск, 9 ноября, AmurMedia.

Легковой автомобиль полыхал сегодня ночью во дворе дома № 34 на улице Фрунзе в Центральном районе Хабаровска. По мнению интернет-пользователей, припаркованная на газоне иномарка стала орудием мести в руках народных мстителей, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Вызов поступил около часа ночи. На место выехали две автоцистерны и шесть человек личного состава из первой пожарно-спасательной части. В 01.17 часов специалисты локализовали возгорание, а в 01.36 полностью ликвидировали. От огня пострадал один автомобиль. Причины происшествия сейчас устанавливаются. По данному факту сотрудники государственного пожарного надзора проведут проверку, — сообщила сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Потворова.

В прямом смысле жаркое происшествие стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсети. По мнению подписчиков популярной хабаровской группы, без влияния извне инцидент не обошелся.