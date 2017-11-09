В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» за взятки

Источник: РИА "Новости"

Следствие установило, что 52-летний инженер и два его 32-летних коллеги с июля по ноябрь 2013 года получили взятки на сумму более 3,2 млн руб. Деньги переводились с банковского счета одной из организаций, которая занималась строительством космодрома, на счета третьих лиц.

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По схожей схеме с апреля 2014 года по май 2015 года подсудимые получили еще более 2 млн руб. Также в июне 2014 года один из подсудимых получил от гендиректора строительной фирмы на космодроме взятку в 200 тыс. руб. От него же в сентябре 2014 года инженер получил еще более 1 млн руб. Кроме того, в январе 2016 года подсудимый получил от главного инженера строительной фирмы еще 50 тыс. руб.