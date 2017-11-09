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11:51 (мск), источник: Newslab.ru

Освободившийся грабитель сошел с поезда и попал за решетку

Молодой человек возвращался домой в Енисейск.

22-летнего жителям города Енисейска Красноярского края, освободившегося из тюрьмы, отправили в колонию за повторное преступление. Молодой человек возвращался домой, но сошел с поезда в Красноярске.

В сентябре 2016 года молодой человек, неоднократно судимый за кражи, возвращался домой в Енисейск после очередного освобождения из тюрьмы. Не доехав до дома, он сошел с поезда в Красноярске и остановился у знакомых, проживающих в микрорайоне Солнечный.

Через несколько дней он ночью шел по микрорайону Северный, и на улице Светлогорской около жилого дома увидел припаркованный автомобиль ВАЗ 2107, который не был оборудован сигнализацией. Злоумышленник камнем разбил правое переднее стекло машины, проник в салон и вырвал из панели автомагнитолу Pioneer, стоимостью, с учетом ее износа, 4 тысячи рублей. Похищенную магнитолу он затем продал за 500 рублей.

Через 2 недели, в начале октября, енисеец гулял по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Молодой человек увидел на женщине, обогнавшей его, золотую цепочку. Парень догнал ее, схватил за шею, прижал к забору и стал срывать украшение. Женщина пыталась сопротивляться, во время борьбы с грабителем она получила закрытый перелом лодыжки. Молодой человек порвал цепочку и сбежал с частью украшения.

В тот же день енисейца задержали на улице полицейские, которые разыскивали его по ориентировке. Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он написал явку с повинной и помогал следствию.

В июне 2017 года Ленинский районный суд Красноярска признал 22-летнего подсудимого виновным в краже и разбое. Его приговорили к 4,5 годам исправительной колонии строгого режима. Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства: помощь полиции в раскрытии дела и рецидив преступлений.

«Осужденный обжаловал приговор, но Красноярский краевой суд не нашел оснований для смягчения наказания и оставил его без изменения», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина. Приговор вступил в законную силу.

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