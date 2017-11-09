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07:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Он спас жизнь детям: скончался перевозивший екатеринбургских школьников водитель

Врачи оказались бессильны.

Водитель, управлявший экскурсионным автобусом, в котором ехали екатеринбургские школьники, скончался в больнице. 40-летний житель Ярославля получил тяжелые травмы в ДТП с грузовиком, которое случилось вечером 8 ноября в районе населенного пункта Деболовское (Ростовский район).

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Мужчина умер в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Ярославской области. По словам главного врача центральной районной больницы Ростовского района Натальи Овечкиной, водитель спас жизнь школьникам: «Как рассказывают дети, водитель крикнул о том, что будет сейчас резко тормозить, и они все быстро сгруппировались. Водитель молодец, предупредил их».

В аварию попал экскурсионный автобус туристического агентства «Яроблтур», перевозивший 38 школьников из уральской столицы и 5 взрослых. В результате ДТП 18 человек, в том числе 16 детей, получили травмы.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика Howo, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. Госавтоинспекторы установили, что он, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество автобусу МАН, который двигался по главной дороге. 40-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что травму средней степени тяжести получил один подросток. Все дети были осмотрены врачами, после чего их разместили в гостинице. Принято решение о выделении психологов для проведения профилактической работы с детьми, попавшими в ДТП.

Вопрос о транспортировке пострадавших детей в Екатеринбург будет решаться в четверг.

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