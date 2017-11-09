Он спас жизнь детям: скончался перевозивший екатеринбургских школьников водитель
Врачи оказались бессильны.
Врачи оказались бессильны.
Водитель, управлявший экскурсионным автобусом, в котором ехали екатеринбургские школьники, скончался в больнице. 40-летний житель Ярославля получил тяжелые травмы в ДТП с грузовиком, которое случилось вечером 8 ноября в районе населенного пункта Деболовское (Ростовский район).
Мужчина умер в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на
В аварию попал экскурсионный автобус туристического агентства «Яроблтур», перевозивший 38 школьников из уральской столицы и 5 взрослых. В результате ДТП 18 человек, в том числе 16 детей, получили травмы.
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика Howo, сообщили «Уралинформбюро» в
В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что травму средней степени тяжести получил один подросток. Все дети были осмотрены врачами, после чего их разместили в гостинице. Принято решение о выделении психологов для проведения профилактической работы с детьми, попавшими в ДТП.
Вопрос о транспортировке пострадавших детей в Екатеринбург будет решаться в четверг.