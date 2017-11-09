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07:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске неизвестный сбил пешехода на улице Высоцкого и скрылся

Теперь водителя объявили в розыск, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске неизвестный сбил пешехода на улице Высоцкого и скрылся, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

ДТП произошло накануне вечером на улице Высоцкого у дома № 15/1. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле при неустановленных обстоятельствах сбил 51-летнего пешехода и скрылся. Пострадавший получил ушибы грудной клетки, колена и локтевого сустава доставлен в больницу.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 232−23−51, 232−23−35 или по 002.

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