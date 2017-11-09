В НСО инструктора тренажерного зала судят за покушение на банкоматы
Но кто натренировал его самого наброситься на технику
Но кто натренировал его самого наброситься на технику
Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на кражу 4 млн. руб. из банкоматов. В деле фигурирует трое мужчин, один из которых работает инструктором тренажерного зала, а двое других его посетители. Также в материалах значится и неустановленное лицо.
«Тренера зовут Олег, и он через интернет познакомился с неустановленным лицом, которое и предложило реализовать преступную схему по взлому программного обеспечения банкоматов и хищения находящихся в них денежных средств. Тогда Олег привлек к сотрудничеству своих подопечных из тренажерного зала. Их зовут Денис и Яков. Компания нашла специальные технические средства, а также средства связи и маскировки, вооружившись программным обеспечением, предоставленным знакомым Олега из сети Интернет, распредели между собой преступные роли. Ночью они отправились в ряд круглосуточных зон самообслуживания с банкоматами крупных банков на территории Новосибирска с целью хищения денежных средств», — сообщает
Приступив к делу, компания следовала инструкциям неустановленного лица в сети «Интернет».
Мужчины совершили попытки взлома 4 банкоматов и хищения денежных средств на сумму более 4 млн рублей. Но эти действия были безуспешными. Задержание подозреваемых произвели сотрудники войск Национальной гвардии России после обращения службы безопасности одного из банков.
Уголовное дело рассмотрят в Ленинском суде Новосибирска. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.