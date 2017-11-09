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07:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В НСО инструктора тренажерного зала судят за покушение на банкоматы

Но кто натренировал его самого наброситься на технику кредитно-финансовых учреждений, пока не ясно.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на кражу 4 млн. руб. из банкоматов. В деле фигурирует трое мужчин, один из которых работает инструктором тренажерного зала, а двое других его посетители. Также в материалах значится и неустановленное лицо.

«Тренера зовут Олег, и он через интернет познакомился с неустановленным лицом, которое и предложило реализовать преступную схему по взлому программного обеспечения банкоматов и хищения находящихся в них денежных средств. Тогда Олег привлек к сотрудничеству своих подопечных из тренажерного зала. Их зовут Денис и Яков. Компания нашла специальные технические средства, а также средства связи и маскировки, вооружившись программным обеспечением, предоставленным знакомым Олега из сети Интернет, распредели между собой преступные роли. Ночью они отправились в ряд круглосуточных зон самообслуживания с банкоматами крупных банков на территории Новосибирска с целью хищения денежных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Приступив к делу, компания следовала инструкциям неустановленного лица в сети «Интернет».

Мужчины совершили попытки взлома 4 банкоматов и хищения денежных средств на сумму более 4 млн рублей. Но эти действия были безуспешными. Задержание подозреваемых произвели сотрудники войск Национальной гвардии России после обращения службы безопасности одного из банков.

Пресс-служба прокуратуры уточняет: «Один из членов группы был задержан на месте преступления и, частично признав свою вину, выдал сотрудникам полиции имена сообщников».

Уголовное дело рассмотрят в Ленинском суде Новосибирска. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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