В НСО инструктора тренажерного зала судят за покушение на банкоматы

Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на кражу 4 млн. руб. из банкоматов. В деле фигурирует трое мужчин, один из которых работает инструктором тренажерного зала, а двое других его посетители. Также в материалах значится и неустановленное лицо.

«Тренера зовут Олег, и он через интернет познакомился с неустановленным лицом, которое и предложило реализовать преступную схему по взлому программного обеспечения банкоматов и хищения находящихся в них денежных средств. Тогда Олег привлек к сотрудничеству своих подопечных из тренажерного зала. Их зовут Денис и Яков. Компания нашла специальные технические средства, а также средства связи и маскировки, вооружившись программным обеспечением, предоставленным знакомым Олега из сети Интернет, распредели между собой преступные роли. Ночью они отправились в ряд круглосуточных зон самообслуживания с банкоматами крупных банков на территории Новосибирска с целью хищения денежных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Приступив к делу, компания следовала инструкциям неустановленного лица в сети «Интернет».

Мужчины совершили попытки взлома 4 банкоматов и хищения денежных средств на сумму более 4 млн рублей. Но эти действия были безуспешными. Задержание подозреваемых произвели сотрудники войск Национальной гвардии России после обращения службы безопасности одного из банков.

Пресс-служба прокуратуры уточняет: «Один из членов группы был задержан на месте преступления и, частично признав свою вину, выдал сотрудникам полиции имена сообщников».