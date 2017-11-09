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07:25 (мск), источник: Apiural.ru

Детям, попавшим в ДТП в Ярославской области, обеспечен высокий уровень помощи — Мерзлякова

ЕКАТЕРИНБУРГ. За екатеринбургскими детьми, попавшими на автобусе в ДТП в Ярославской области, установлен исчерпывающий медицинский контроль.

Несмотря на то, что травму средней тяжести в аварии получил только один подросток, все дети были направлены в ростовскую больницу — медицинское учреждение высокого класса, и только после — в гостиницу, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, связавшаяся со своими ярославскими коллегами.

Кроме того, принято решение о выделении психологов для проведения профилактической работы с детьми, попавшими в ДТП.

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев выразил благодарность своему ярославскому коллеге Дмитрию Миронову, который контролирует ситуацию и находится на постоянной связи, а также руководству Ростова за оперативное реагирование и помощь уральцам.

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