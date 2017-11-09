Детям, попавшим в ДТП в Ярославской области, обеспечен высокий уровень помощи — Мерзлякова

Несмотря на то, что травму средней тяжести в аварии получил только один подросток, все дети были направлены в ростовскую больницу — медицинское учреждение высокого класса, и только после — в гостиницу, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, связавшаяся со своими ярославскими коллегами.