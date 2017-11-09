На озере в Челябинской области погиб рыбак
Происшествие со смертельным исходом зафиксировано 7 ноября около трех часов дня на водоеме недалеко от Озерска.
Происшествие со смертельным исходом зафиксировано 7 ноября около трех часов дня на водоеме недалеко от Озерска.
Звонок о том, что на озере Булдым тонет человек, приняли в единой диспетчерской службы спасения. Очевидец сообщил, что в камышах под лед провалился человек. На место ЧП выехала спасатели и скорая помощь.
78-летнего мужчину нашли в камышах уже без признаков жизни, спасатели доставили его на берег и передали врачам, которые констатировали смерть рыбака. Сейчас правоохранители устанавливают причину трагедии.