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07:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На озере в Челябинской области погиб рыбак

Происшествие со смертельным исходом зафиксировано 7 ноября около трех часов дня на водоеме недалеко от Озерска.

Звонок о том, что на озере Булдым тонет человек, приняли в единой диспетчерской службы спасения. Очевидец сообщил, что в камышах под лед провалился человек. На место ЧП выехала спасатели и скорая помощь.

78-летнего мужчину нашли в камышах уже без признаков жизни, спасатели доставили его на берег и передали врачам, которые констатировали смерть рыбака. Сейчас правоохранители устанавливают причину трагедии.

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