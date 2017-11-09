Член «Артподготовки» задержан в Новосибирске

В Новосибирске в отношении 39-летнего местного жителя возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в призывах и участии в массовых беспорядках. Материалы находятся в Первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области.

«39-летний житель Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности “Артподготовка”, совместно с единомышленниками посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в Новосибирске 4—5 ноября 2017 года», — говорит официальный представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин. Однако противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Во время обысков в квартире экстремиста чекисты нашли более 20 бутылок с коктейлем Молотова, рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.

«Фигурант дела задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавил Дмитрий Чечулин.