Член «Артподготовки» задержан в Новосибирске
Новосибирец призывал к массовым беспорядкам. Во время обысков у него нашли более 20 бутылок с коктейлем Молотова, рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.
Новосибирец призывал к массовым беспорядкам. Во время обысков у него нашли более 20 бутылок с коктейлем Молотова, рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.
В Новосибирске в отношении 39-летнего местного жителя возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в призывах и участии в массовых беспорядках. Материалы находятся в Первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области.
«39-летний житель Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности “Артподготовка”, совместно с единомышленниками посредством одного из
Во время обысков в квартире экстремиста чекисты нашли более 20 бутылок с коктейлем Молотова, рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему.
«Фигурант дела задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавил Дмитрий Чечулин.
По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.