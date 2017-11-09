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07:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми автобус сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе

Пострадавших увезли в больницу.

7 ноября в Перми произошло ДТП с автобусом и пешеходами.

По данным УГИБДД Перми, около 19 часов на улице Лебедева в Мотовилихинском районе автобус ЛИАЗ сбил пешеходов.

По предварительным данным24-летняя женщина и 3-летняя девочка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы, получили различные травмы головы. С места ДТП их увезли в больницу на машине скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

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