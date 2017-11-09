В Перми автобус сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
Пострадавших увезли в больницу.
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Пострадавших увезли в больницу.
7 ноября в Перми произошло ДТП с автобусом и пешеходами.
По данным УГИБДД Перми, около 19 часов на улице Лебедева в Мотовилихинском районе автобус ЛИАЗ сбил пешеходов.
По предварительным данным24-летняя женщина и 3-летняя девочка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы, получили различные травмы головы. С места ДТП их увезли в больницу на машине скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка.