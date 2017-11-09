В Уфе родственник 87-летней бабушки обманом отобрал ее квартиру

87-летняя Хариса Халитова большую часть жизни прожила в «однушке» в микрорайоне Инорс. Детей у женщины не было, одна отрада — племянник. Последние годы у пожилой женщины резко ухудшилось здоровье, появились проблемы с памятью. Но она и подумать не могла, что самый близкий человек решит воспользоваться таким положением дел.

56-летний Рустям Халитов предложил тете подписать завещание, а подсунул пенсионерке совсем другую бумагу — договор о купли-продаже ее квартиры. Бабушка, не подозревая ничего дурного, сразу же расписалась в документе. Обман вскрылся быстро — «любимый» родственник просто собрал вещи Харисы и выставил ее за дверь.

Хорошо, что друзья пострадавшей пришли на помощь: семейная пара, проживающая за городом, временно приютила пенсионерку в своей старенькой квартире по улице Тухвата Янаби. Свет и вода там отключены за неуплату — хозяева приезжают в город редко, а сама Хариса Халитова понятия не имеет, где взять счета за коммуналку. Так и живет — в кромешной темноте и без условий.