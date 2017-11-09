​Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование ДТП в Ярославской области

Глава региона поручил вице-губернатору Павлу Крекову, министру образования Юрию Биктуганову и и.о. министра здравоохранения Игорю Трофимову связаться с руководством Ярославской области, держать ситуацию под постоянным контролем, установить связь с родителями детей, находившихся в автобусе, школами и больницей, в которую они были доставлены. Также губернатор поручил в случае необходимости оказать всю необходимую помощь с медикаментами, донорской кровью и специалистами.
На место происшествия к детям по поручению губернатора выехал постпред в Москве Александр Овчаров.
Министру транспорта Василию Старкову и директору департамента связи Алексею Рукавишникову поручено оказать содействие родителям пострадавших школьников в проезде в Ярославскую область и во взаимодействии с МЧС наладить работу горячей линии для оперативного информирования о состоянии детей. Членам правительства поручено постоянно докладывать о положении дел лично губернатору Свердловской области.