​Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование ДТП в Ярославской области

Глава региона поручил вице-губернатору Павлу Крекову, министру образования Юрию Биктуганову и и.о. министра здравоохранения Игорю Трофимову связаться с руководством Ярославской области, держать ситуацию под постоянным контролем, установить связь с родителями детей, находившихся в автобусе, школами и больницей, в которую они были доставлены. Также губернатор поручил в случае необходимости оказать всю необходимую помощь с медикаментами, донорской кровью и специалистами.