Екатеринбургских водителей просят помочь найти опасного преступника

Следователи расследуют уголовное дело об особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. Для выяснения всех обстоятельств сыщикам понадобились записи с автомобильных видеорегистраторов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В частности, следователей интересуют записи, сделанные в период с 16.00 до 18.00 в районе улиц Можайского и Мраморской, а также прилегающих к ним Самолетной, Щербакова, Походной, Шишимской, Благодатской, Павлодарской, Гастелло, Дальневосточной, переулков Каслинского и Короткого.

Всех, кто располагает необходимыми видеозаписями, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 297−72−46 , 8−950−197−47−37. Конфиденциальность гарантируется.