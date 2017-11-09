Екатеринбургских водителей просят помочь найти опасного преступника
В Чкаловском районе.
В Чкаловском районе.
Следователи расследуют уголовное дело об особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. Для выяснения всех обстоятельств сыщикам понадобились записи с автомобильных видеорегистраторов, сообщили «Уралинформбюро» в
В частности, следователей интересуют записи, сделанные в период с 16.00 до 18.00 в районе улиц Можайского и Мраморской, а также прилегающих к ним Самолетной, Щербакова, Походной, Шишимской, Благодатской, Павлодарской, Гастелло, Дальневосточной, переулков Каслинского и Короткого.
Всех, кто располагает необходимыми видеозаписями, просят позвонить по телефонам:
Кроме того, следователи просят позвонить всех, кто видел подозрительных лиц в указанном районе.