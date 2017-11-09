Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
08:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургских водителей просят помочь найти опасного преступника

В Чкаловском районе.

Следователи расследуют уголовное дело об особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. Для выяснения всех обстоятельств сыщикам понадобились записи с автомобильных видеорегистраторов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В частности, следователей интересуют записи, сделанные в период с 16.00 до 18.00 в районе улиц Можайского и Мраморской, а также прилегающих к ним Самолетной, Щербакова, Походной, Шишимской, Благодатской, Павлодарской, Гастелло, Дальневосточной, переулков Каслинского и Короткого.

Всех, кто располагает необходимыми видеозаписями, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 297−72−46, 8−950−197−47−37. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, следователи просят позвонить всех, кто видел подозрительных лиц в указанном районе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Свердловчанин получил 6 лет колонии за убийство сына
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь