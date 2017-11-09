Челябинцы спасли ребенка, сидевшего в открытом окне пятого этажа
Первоклассница заскучала дома одна и вышла на балкон.
Первоклассница заскучала дома одна и вышла на балкон.
Семилетняя девочка чуть не выпала с балкона пятого этажа, сообщают в
Инцидент произошел днем 8 ноября в Тракторозаводском районе в одном из многоквартирных домов по улице Октябрьская. Прохожие увидели, что на подоконнике балкона сидит ребенок, и сразу же вызвали спасателей.
«Специалисты службы спасения с помощью лестницы поднялись на балкон. Затем завели ребенка в квартиру и передали сотрудникам полиции. Первоклассница находилась дома одна. Девочке стало скучно делать уроки, и она вышла на балкон, залезла на подоконник, открыла окно и стала наблюдать за происходящим на улице», — рассказывают в ведомстве.
Спасатели напоминают гражданам о том, что нельзя оставлять детей одних дома. Специалисты рекомендуют убрать от окон всю мебель, на которую может залезть ребенок и беспрепятственно открыть окно. А также советуют поставить на оконные рамы фиксаторы.