Челябинцы спасли ребенка, сидевшего в открытом окне пятого этажа

Семилетняя девочка чуть не выпала с балкона пятого этажа, сообщают в пресс-центре Челябинской городской службы спасения.

Инцидент произошел днем 8 ноября в Тракторозаводском районе в одном из многоквартирных домов по улице Октябрьская. Прохожие увидели, что на подоконнике балкона сидит ребенок, и сразу же вызвали спасателей.

«Специалисты службы спасения с помощью лестницы поднялись на балкон. Затем завели ребенка в квартиру и передали сотрудникам полиции. Первоклассница находилась дома одна. Девочке стало скучно делать уроки, и она вышла на балкон, залезла на подоконник, открыла окно и стала наблюдать за происходящим на улице», — рассказывают в ведомстве.