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08:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы спасли ребенка, сидевшего в открытом окне пятого этажа

Первоклассница заскучала дома одна и вышла на балкон.

Семилетняя девочка чуть не выпала с балкона пятого этажа, сообщают в пресс-центре Челябинской городской службы спасения.

Инцидент произошел днем 8 ноября в Тракторозаводском районе в одном из многоквартирных домов по улице Октябрьская. Прохожие увидели, что на подоконнике балкона сидит ребенок, и сразу же вызвали спасателей.

«Специалисты службы спасения с помощью лестницы поднялись на балкон. Затем завели ребенка в квартиру и передали сотрудникам полиции. Первоклассница находилась дома одна. Девочке стало скучно делать уроки, и она вышла на балкон, залезла на подоконник, открыла окно и стала наблюдать за происходящим на улице», — рассказывают в ведомстве.

Спасатели напоминают гражданам о том, что нельзя оставлять детей одних дома. Специалисты рекомендуют убрать от окон всю мебель, на которую может залезть ребенок и беспрепятственно открыть окно. А также советуют поставить на оконные рамы фиксаторы.

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