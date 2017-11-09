В Омской области директор спортклуба незаконно выписывал себе матпомощь
Мужчина помог себе на 85 тыс. рублей.
Мужчина помог себе на 85 тыс. рублей.
Директор спортклуба выписывал себе матпомощь. Об этом сообщает
55-летний бывший директор спортивного клуба «Юность» признан виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения.
Суд установил, что с марта 2015 г. по сентябрь 2016 г. мужчина, неоднократно отдавал распоряжения находящемуся в его подчинении главному бухгалтеру о необоснованном начислении и выплате ему материальной помощи. За этот время он незаконнро получил около 86 тыс. рублей.
Вину в совершении преступления мужчина не признал, однако добровольно возместил ущерб.
Суд назначил ему наказание 1,5 лет лишения свободы. Также мужчина должен будет выплатить штраф 50 тыс. рублей.