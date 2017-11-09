В Омской области директор спортклуба незаконно выписывал себе матпомощь

Суд установил, что с марта 2015 г. по сентябрь 2016 г. мужчина, неоднократно отдавал распоряжения находящемуся в его подчинении главному бухгалтеру о необоснованном начислении и выплате ему материальной помощи. За этот время он незаконнро получил около 86 тыс. рублей.