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08:17 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области директор спортклуба незаконно выписывал себе матпомощь

Мужчина помог себе на 85 тыс. рублей.

Директор спортклуба выписывал себе матпомощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

55-летний бывший директор спортивного клуба «Юность» признан виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения.

Суд установил, что с марта 2015 г. по сентябрь 2016 г. мужчина, неоднократно отдавал распоряжения находящемуся в его подчинении главному бухгалтеру о необоснованном начислении и выплате ему материальной помощи. За этот время он незаконнро получил около 86 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, однако добровольно возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание 1,5 лет лишения свободы. Также мужчина должен будет выплатить штраф 50 тыс. рублей.

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