В Гродненском районе мужчина погиб при копании колодца

«В 14.25 поступило сообщение о том, что при копании питьевого колодца на территории частного домовладения в д. Усово произошел обвал грунта. В результате погиб мужчина. Работники МЧС с применением спецсредств провели работы по извлечению погибшего», — проинформировали в управлении.