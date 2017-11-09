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09:00 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродненском районе мужчина погиб при копании колодца

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе мужчина погиб при копании колодца, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел днем 8 ноября.

«В 14.25 поступило сообщение о том, что при копании питьевого колодца на территории частного домовладения в д. Усово произошел обвал грунта. В результате погиб мужчина. Работники МЧС с применением спецсредств провели работы по извлечению погибшего», — проинформировали в управлении.

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