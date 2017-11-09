Пожар подкоптил два балкона в хабаровской многоэтажке
Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
От пожара, произошедшего в девятиэтажном доме на улице Герцена в дальневосточной столице, пострадали два балкона. Общая площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. С огнём боролись девять сотрудников
Информация о возгорании поступила на пульт
Как сообщает
В результате происшествия пострадали два балкона. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания и виновного в его появлении. По данному факту сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что год назад на балконе одной из квартир жилого дома № 72 по улице Серышева произошло возгорание. Причиной пожара стали вспыхнувшие вещи. Из квартиры эвакуировали двоих человек, одного из них госпитализировали.