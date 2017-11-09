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08:20 (мск), источник: Восток Медиа

Пожар подкоптил два балкона в хабаровской многоэтажке

Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

От пожара, произошедшего в девятиэтажном доме на улице Герцена в дальневосточной столице, пострадали два балкона. Общая площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. С огнём боролись девять сотрудников пожарно-спасательной части и три единицы техники.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска утром 9 ноября. Через три минуты огнеборцы прибыли на место возгорания. Выяснилось, что пожар возник на одном из балконов на предпоследнем этаже. Усугубляло положение то, что пламя стало перекидываться на соседний балкон.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, два звена газодымозащитной службы быстро приступили к разведке помещений. Хозяин квартиры, где произошло возгорание, самостоятельно покинул помещение. Эвакуировать жильцов многоэтажки не потребовалось — пожар локализовали через полчаса.

В результате происшествия пострадали два балкона. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания и виновного в его появлении. По данному факту сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что год назад на балконе одной из квартир жилого дома № 72 по улице Серышева произошло возгорание. Причиной пожара стали вспыхнувшие вещи. Из квартиры эвакуировали двоих человек, одного из них госпитализировали.

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