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08:24 (мск), источник: УралПолит.ру

Уралец получил 1,5 года условно за смерть двоих детей и их дедушки

АРТИ, 9 ноября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области суд поставил точку в уголовном деле по факту гибели двоих малышей и их дедушки из-за отравления газом.

Трагедия произошла 22 января текущего года в селе Афанасьевское Ачитского района. Как установил суд, 36-летний мужчина, не имея навыков каменщика, в августе прошлого года самостоятельно сложил печь в доме матери своей сожительницы. В роковой день он находился в гостях у тещи вместе 8-летним и трехлетним сыновьями гражданской жены. Вечером он протопил печь и принялся распивать алкоголь в компании родственницы возлюбленной и ее мужа.

Из-за закрытия заслонки печи продукты горения стали поступать в дом. Когда концентрация угарного газа в доме еще была незначительна, двое детей и их дедушка ушли спать. Подсудимый и мать его сожительницы продолжали распивать спиртное, периодически им становилось плохо, в связи с чем они выходили на улицу подышать свежим воздухом, предполагая, что им дурно от спиртного. Именно выходы на улицу и сохранили жизнь 36-летнему уральцу и участвовавшей в застолье женщине, в то время как спавшие в доме дети и их дедушка получили смертельное отравление скопившейся в доме окисью углерода, рассказали УралПолит.Ru в СУ СКР по Свердловской области.

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности трем людям и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

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