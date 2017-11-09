Уралец получил 1,5 года условно за смерть двоих детей и их дедушки
АРТИ, 9 ноября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области суд поставил точку в уголовном деле по факту гибели двоих малышей и их дедушки
АРТИ, 9 ноября, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области суд поставил точку в уголовном деле по факту гибели двоих малышей и их дедушки
Трагедия произошла 22 января текущего года в селе Афанасьевское Ачитского района. Как установил суд, 36-летний мужчина, не имея навыков каменщика, в августе прошлого года самостоятельно сложил печь в доме матери своей сожительницы. В роковой день он находился в гостях у тещи вместе 8-летним и трехлетним сыновьями гражданской жены. Вечером он протопил печь и принялся распивать алкоголь в компании родственницы возлюбленной и ее мужа.
Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности трем людям и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.