В ДТП в Ярославской области пострадали дети из трех школ Екатеринбурга. Новые подробности

Источник: AP 2017

Об этом на своей странице в социальных сетях написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В Ярославской области произошло лобовое столкновение экскурсионного автобуса и грузовика. В автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети, ученики школ 200, 202, 120 Екатеринбурга. Все пострадавшие доставлены в Ростовскую ЦРБ. Проводится осмотр и оказание квалифицированной медицинской помощи, — пишет губернатор на своей странице в «Instagram».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbPwVZfjfKL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В Ярославской области произошло лобовое столкновение экскурсионного автобуса и грузовика. В автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети, ученики школ 200, 202, 120 г.Екатеринбурга. Все пострадавшие доставлены в Ростовскую ЦРБ. Проводится осмотр и оказание квалифицированной медицинской помощи. Поручил незамедлительно установить связь с родителями, оказать всю необходимую помощь с медикаментами и специалистами. Мы находимся на постоянной связи с губернатором региона Дмитрием Мироновым. Поручил министру транспорта Василию Старкову и директору департамента связи Алексею Рукавишникову помочь родителям пострадавших школьников в проезде в Ярославскую область и совместно с МЧС создать горячую линию для оперативного информирования о состоянии каждого ребёнка. Отправил на место постпреда Александра Овчарова</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-08T19:34:51+00:00">Лис 8, 2017 о 11:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, сейчас направлены все силы на помощь: доставка медикаментов и отправка специалистов.

Как сообщили Накануне.RU в МВД России по Ярославской области, водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.