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08:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В ДТП в Ярославской области пострадали дети из трех школ Екатеринбурга. Новые подробности

В страшном ДТП, которое произошло минувшим вечером в Ярославской области, пострадали ученики школ № 200, 202 и 120 Екатеринбурга.

Источник: AP 2017

Об этом на своей странице в социальных сетях написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В Ярославской области произошло лобовое столкновение экскурсионного автобуса и грузовика. В автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети, ученики школ 200, 202, 120 Екатеринбурга. Все пострадавшие доставлены в Ростовскую ЦРБ. Проводится осмотр и оказание квалифицированной медицинской помощи, — пишет губернатор на своей странице в «Instagram».

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По его словам, сейчас направлены все силы на помощь: доставка медикаментов и отправка специалистов.

Как сообщили Накануне.RU в МВД России по Ярославской области, водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.

Как сообщалось ранее, авария произошла минувшим вечером на автодороге в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района. Известно, что автобус принадлежал туристическому агентству «Яроблтур». По предварительным данным, автопроисшествие случилось по вине водителя грузовика.

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