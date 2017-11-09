В ДТП в Ярославской области пострадали дети из трех школ Екатеринбурга. Новые подробности
В страшном ДТП, которое произошло минувшим вечером в Ярославской области, пострадали ученики школ № 200, 202 и 120 Екатеринбурга.
В страшном ДТП, которое произошло минувшим вечером в Ярославской области, пострадали ученики школ № 200, 202 и 120 Екатеринбурга.
Об этом на своей странице в социальных сетях написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«В Ярославской области произошло лобовое столкновение экскурсионного автобуса и грузовика. В автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети, ученики школ 200, 202, 120 Екатеринбурга. Все пострадавшие доставлены в Ростовскую ЦРБ. Проводится осмотр и оказание квалифицированной медицинской помощи, — пишет губернатор на своей странице в «Instagram».
По его словам, сейчас направлены все силы на помощь: доставка медикаментов и отправка специалистов.
Как сообщили Накануне.RU в МВД России по Ярославской области, водитель грузовика был задержан. Ведется расследование.
Как сообщалось ранее, авария произошла минувшим вечером на автодороге в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района. Известно, что автобус принадлежал туристическому агентству «Яроблтур». По предварительным данным, автопроисшествие случилось по вине водителя грузовика.