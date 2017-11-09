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10:36 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирские следователи возбудили дело против члена «Артподготовки»

КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в Новосибирске в День народного единства, задержан один участник запрещенного объединения «Артподготовка"*, сообщает главк Следственного комитета по Новосибирской области.

По данным следователей, 39-летний новосибирец, являющийся участником объединения «Артподготовка», вместе с единомышленниками через интернет-мессенджер публиковал призывы к массовым беспорядкам в Новосибирске 4—5 ноября. При обыске обнаружено более 20 бутылок с Коктейлем Молотова, рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему.

«В Новосибирской области возбуждены уголовные дела по факту призывов к массовым беспорядкам и приготовления к участию в массовых беспорядках. … Фигурант дела задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 212 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 212 УК РФ.

В ведомстве сообщили, что по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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