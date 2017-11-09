В центре Омска маршрутка врезалась в иномарку

Вечером 8 ноября маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем «Ауди». Иномарка попыталась проехать на красный свет, но на перекрёстке улиц Яковлева и Герцена в неё врезался микроавтобус. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что от удара легковой автомобиль улетел в сторону бордюра и снёс ограду.