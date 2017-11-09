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08:48 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска маршрутка врезалась в иномарку

От мощного удара «Ауди» с грохотом отбросило на ограждения.

Вечером 8 ноября маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем «Ауди». Иномарка попыталась проехать на красный свет, но на перекрёстке улиц Яковлева и Герцена в неё врезался микроавтобус. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что от удара легковой автомобиль улетел в сторону бордюра и снёс ограду.

Как сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Это заметно и по видеозаписи: оба водителя выскакивают наружу и начинают ругать друг друга нехорошими словами.

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