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08:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пьяный водитель за рулем «ВАЗ» врезался в металлическую опору

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в Нефтекамске, днем 8 ноября произошло ДТП с наездом на препятствие.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, пьяный мужчина находился за рулем машины «ВАЗ» девятой модели. При движении по улице Высоковольтной он совершил наезд на металлическую опору. В результате ДТП 33-летнего водителя с многочисленными ушибами увезли в больницу.

По информации ведомства, за прошедшие сутки на дорогах республики было совершено восемь аварий, в которых 12 человек получили травмы.

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