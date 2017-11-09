В Башкирии пьяный водитель за рулем «ВАЗ» врезался в металлическую опору

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, пьяный мужчина находился за рулем машины «ВАЗ» девятой модели. При движении по улице Высоковольтной он совершил наезд на металлическую опору. В результате ДТП 33-летнего водителя с многочисленными ушибами увезли в больницу.