В Башкирии пьяный водитель за рулем «ВАЗ» врезался в металлическую опору
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в Нефтекамске, днем 8 ноября произошло ДТП с наездом на препятствие.
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УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в Нефтекамске, днем 8 ноября произошло ДТП с наездом на препятствие.
По информации
По информации ведомства, за прошедшие сутки на дорогах республики было совершено восемь аварий, в которых 12 человек получили травмы.