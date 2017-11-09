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09:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Стритрейсеры устроили гонки у вечного огня в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК, 9 ноября, ФедералПресс. В Магнитогорске молодые автомобилисты устроили гонки в парке у вечного огня. Четверых организаторов привлекли к административной ответственности и обязали возместить причиненный ущерб — около ста тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стритрейсеры устроили гонки по велосипедным дорожкам вечером 26 октября. Колонна машин, порядка 30 автомобилей, повредила газоны, велосипедные и пешеходные дорожки, ливневки, бордюрный камень, тротуарную плитку, урны.

Лихачей удалось утихомирить совместными усилиями охранников, сотрудников администрации и полиции.

«Въезд на территорию парка запрещен. Есть три большие парковки, где можно поставить машину и пройтись погулять по парку. Он построен не для массовых катаний на машинах, а для отдыха горожан», — отметил директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Россол.

В администрации Магнитогорска заявили: отныне будут более тщательно отслеживать любителей погонять. В парке теперь будет круглосуточно дежурить экипаж, который сможет оперативно задерживать злоумышленников.

Напомним, летом в Южноуральске две несовершеннолетние девушки, одна из которых является воспитанницей детдома, раскидали возложенные венки по памятнику «Вечный огонь», а затем сожгли один из венков. За осквернение памятника каждой из школьниц назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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