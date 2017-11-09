Стритрейсеры устроили гонки у вечного огня в Магнитогорске

Стритрейсеры устроили гонки по велосипедным дорожкам вечером 26 октября. Колонна машин, порядка 30 автомобилей, повредила газоны, велосипедные и пешеходные дорожки, ливневки, бордюрный камень, тротуарную плитку, урны.

Лихачей удалось утихомирить совместными усилиями охранников, сотрудников администрации и полиции.

«Въезд на территорию парка запрещен. Есть три большие парковки, где можно поставить машину и пройтись погулять по парку. Он построен не для массовых катаний на машинах, а для отдыха горожан», — отметил директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Россол.

В администрации Магнитогорска заявили: отныне будут более тщательно отслеживать любителей погонять. В парке теперь будет круглосуточно дежурить экипаж, который сможет оперативно задерживать злоумышленников.