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09:03 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев выразил соболезнования близким водителя автобуса с уральскими школьниками, погибшего в ДТП в Ярославской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким водителя автобуса, который погиб в результате ДТП в Ярославской области, но своими действиями спас жизни своих пассажиров — екатеринбургских школьников.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

«Прошу Вас передать самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам водителя экскурсионного автобуса Сергея Юрьевича Блохина, погибшего вследствие тяжелых травм, полученных в ДТП, где пострадали школьники из Свердловской области.

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Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть. Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей. Разделяя горечь этой тяжкой утраты, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семье Сергея Юрьевича Блохина", — говорится в телеграмме Евгения Куйвашева, которую он направил в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Напомним, вечером 8 ноября в Ростовском районе вблизи села Деболовское в ДТП попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга: дети ехали на экскурсию в Ярославль. Он столкнулся с грузовым автомобилем. На момент аварии в автобусе находились 45 человек, 38 из которых — дети в возрасте от 14 до 16 лет. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика. Он задержан полицией.

Евгений Куйвашев, как только стало известно о случившемся, дал правительству региона ряд поручений в связи с аварией. Также свою проверку по факту ДТП проводит Следственный комитет.

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