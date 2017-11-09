Куйвашев выразил соболезнования близким водителя автобуса с уральскими школьниками, погибшего в ДТП в Ярославской области

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.
«Прошу Вас передать самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам водителя экскурсионного автобуса Сергея Юрьевича Блохина, погибшего вследствие тяжелых травм, полученных в ДТП, где пострадали школьники из Свердловской области.
Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть. Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей. Разделяя горечь этой тяжкой утраты, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семье Сергея Юрьевича Блохина", — говорится в телеграмме Евгения Куйвашева, которую он направил в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
Напомним, вечером 8 ноября в Ростовском районе вблизи села Деболовское в ДТП попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга: дети ехали на экскурсию в Ярославль. Он столкнулся с грузовым автомобилем. На момент аварии в автобусе находились 45 человек, 38 из которых — дети в возрасте от 14 до 16 лет. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика. Он задержан полицией.
Евгений Куйвашев, как только стало известно о случившемся, дал правительству региона ряд поручений в связи с аварией. Также свою проверку по факту ДТП проводит Следственный комитет.