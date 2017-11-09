1,6 кг марихуаны изъяли полицейские у мужчин в Башкирии

В Янаульском районе полицейские изъяли у местных жителей 1,6 килограмм марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Полицейские установили, что 35-летний мужчина прятал крупную партию наркотиков на чердаке заброшенного дома. Согласно экспертизе, масса изъятого в высушенном виде свыше 1,6 килограммов.

Как оказалось, 35-летний горожанин сделал из крупной партии марихуаны «заготовку» на зиму. Сыщики поймали злоумышленника с поличным. Во время задержания вместе с ним был его приятель. Мужчины собирались употребить наркотики, но не успели.